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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı bahis operasyonunda 86 gözaltı: Paraları Bitcoin’e çevirmişler

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin Ermenistan üzerinden site kuran bir grubun, buradan usulsüz bahis ve şans oyunları oynattığını tespit ettiği açıklandı.


Bu kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kimlik bilgileri çeşitli yollarla ele geçirilen 273 kişi adına dijital para platformlarında hesap açıldığını belirledi. Banka hesaplarında 65 milyon lirası dijital para platformlarında olmak üzere 190 milyon liralık para trafiğinin olduğu, yasadışı bahisten elde edilen paraların da kripto para birimi Bitcoin’e çevrildiği ortaya çıktı.

Kimlikleri tespit edilen 117 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 86 kişi yakalandı.

Adreslerde, bahis organizasyonunun günlük, haftalık ve aylık muhasebe kayıtları, kazanç tabloları, 31 cep telefonu, sekiz bilgisayar, harici bellekler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 635 lira ele geçirildi. Harici bellekler ile paraların bir kısmı, şüphelilerin ikametinin dolabında duran şemsiye ile mutfaktaki derin dondurucunun içerisinde bulundu.

Bulunamayan 31 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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