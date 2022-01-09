Yasa dışı avlanan altı kişiye para cezası

Mersin ve Adana’da yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan altı kişiye 26 bin 593 lira ceza kesildi.
AA’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde ruhsat tezkeresi olmadan avlandıkları tespit edilen üç balıkçıya 17 bin 829 lira ceza uygulandı.
Ekipler, Adana’nın Seyhan ilçesindeki denetimlerde de üç kişinin avlanma dönemi dışında dil balığı yakaladığını belirledi.
Balıkçılara 8 bin 764 lira ceza uygulandı.