Yarın sinamalarda: Brad Pitt’in ‘Suikast Treni’, biri ödüllü üç korku filmi, çocuklar için animasyon…

Aksiyon, animasyon, macera, gerilim-korku türlerinde yerli ve yabancı yapımlar yarın gösterime giriyor.

Haftanın öne çıkanı, Suikast Treni. Filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Sandra Bullock ve Brad Pitt’in birlikte rol aldığı ilk film olma özelliği taşıyan Suikast Treni, görevleri için bir hızlı trende bulunan beş ayrı suikastçının hedeflerinin kesiştiğini fark etmeleriyle gelişen olayları anlatıyor. Film Japonya’da çok satan Maria Beetle romanından uyarlanmış.

Animasyon tutkunlarının seveceği Doraemon Filmi: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021, Japonya imzalı bir yapım. Film, Doraemon, Nobita ve arkadaşlarının, Pirika adlı bir gezegenden gelen Papi’ye yardımcı olmalarını konu ediniyor.

Sinemaseverleri 85 dakikalık bir serüvene davet eden Çiykinley (The Ogglies), uluslararası çok satan çocuk kitabı serisinden uyarlanmış bir diğer animasyon filmi. Film, kendilerine yeni bir yuva arayan Çiykinley ailesinin gittikçe büyüyen ve tüm köyü kokutan devasa çöp yığınına sahip olan Kokuşuk Köy’e gelmesi ve devamında yaşadıkları serüveni anlatıyor.

TalLazar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku filmi Doğmamış (The Unborn), eski bir fabrikada geçen garip, esrarengiz ve açıklanamayan olaylar silsilesini konu ediniyor. Filmde, iki güvenlik görevlisinin fabrikada yaşanan korkunç olaylarla yüzleşmesi anlatılıyor. Film geçen yıl Shriekfest Film Festivali’nde en iyi korku filmi ödülünü almış.

Yapımcılığını Apah Yapım’ın üstlendiği korku filmi Afarid, Umut Kumral Devecioğlu yönetmenliğinde vizyona giriyor. Filmde, işlettikleri platoda güzel bir akşam organize eden Serkan ve Koray ile arkadaşlarının başından geçen gerilimli olaylar anlatılıyor.

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek diğer bir film Kızıl Kitap (The Red Book Ritual), eskilerden kalma ‘Kızıl Kitap’ adlı oyunu oynamaya karar veren üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Daha önce satan ayinine kurban verilen büyücünün şeytani ruhunun evde serbest kalması olayları karmaşıklaştırıyor.