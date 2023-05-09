Yarın Google’ın büyük günü: I/O’da bizi bekleyenler

Google’ın yılda bir kez düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı I/O etkinliği yarın; canlı olarak da izlenebilecek.

CEO Sundar Pichai, I/O 2021’de konuşuyor. Fotoğraf: Google

Google’ın Kaliforniya’daki genel merkezinde düzenlenen I/O (Input / Output) adlı tam günlük etkinlikte, şirketin son bir yılda yaptığı işler anlatılacak. Sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla yapılsa da, Google’ın web sitesinden ya da Youtube kanalından canlı olarak ya da daha sonra izleyebileceği ‘I/O 2023‘le ilgili bizi nelerin beklediğini teknoloji haberleri veren Verge‘den derledik.

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* Etkinlik yarın saat 10.00’da (Türkiye saatiyle 20.00) CEO Sundar Pichai’nin konuşmasıyla başlayacak. Google, tam günlük sunumda çoğunlukla yazılımcıları hedeflese de kullanıcıların ilgisini çekecek detaylara yer verecek.

İlk katlanabilir cep telefonu

* Google ilk katlanabilir cep telefonunu Pixel Fold’un video görüntüsünü geçen hafta paylaşmıştı. Bir kitap gibi enine katlanan telefonun teknik özellikleri henüz açıklanmadı ancak cihazın kapalıyken 5,8 inç açıldığında 7,6 inç ekrana sahip olabileceği söyleniyor. Fiyatının 1,700 dolar (33 bin lira) olacağı tahmin ediliyor.

* Uzun zamandır beklenen bir başka cihaz da Google Pixel Tablet. Cihaz, Pixel ekosisteminin geri kalanıyla uyumlu ve bir dizi renk seçeneği sunuyor. Cihazın, Google’ın Tensor G2 çipi, Android 13, 8GB RAM, nanoseramik kaplama ve 11 inç ekranla gelmesi bekleniyor.

Amazon’da satışa çıkan, sonrasında kaldırılan Pixel Tablet’in, önde ve arkada iki adet 8 megapiksel kamera, üç mikrofon, 256 GB’a kadar depolama alanı ve USI 2.0 stylus desteğiyle gelebileceği belirtiliyor. Pixel Tablet’in kaç para olacağı şimdilik bilinmiyor, Avrupa’da 600 ila 650 avro arasında satılması bekleniyor.

Google’ın yeni akıllı telefonu ‘Pixel 7A’nın sunumdan hemen sonra, 11 Mayıs’ta piyasaya çıkması bekleniyor. Sızan bilgilere göre cihazın bazı özellikleri arasında; Tensor G2 çip, yükseltilmiş 64MP ana kamera ve 13MP ultra geniş kamera yer alıyor. 90Hz yenileme hızı ve kablosuz şarj desteğinin de olması bekleniyor. Bu ek özellikler sebebiyle satış fiyatının, 499 dolarlık Pixel 6A’dan 50 dolar daha fazla olacağı öngörülüyor.

Katlanabilir odaklı yeni işletim sistemi: Android 14

* Google I/O’da katlanabilir cihazlar, tabletler ve daha büyük ekranlı cihazlar için bazı yenilikler içeren Android 14 hakkında daha fazla detay açıklanacak. Arka planla uyumlu yeni bir geri oku, geçiş anahtarı desteği, daha iyi pil ömrü ve cihazınızın medya kitaplığında gizliliğiniz üzerinde daha fazla kontrol gibi yeni özellikler kademeli olarak eklenecek. Android 14’e bu yılın sonlarına doğru halka sunulmadan önce gelişmiş yazı tipi ölçeklendirmesinin de eklenmesi bekleniyor.

* Pixel 7A’nın lansmanına ek olarak Google, geçen yılki I/O sırasında Pixel 7’de yaptığı gibi, yaklaşmakta olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’dan da bir tür ‘fragman’ gösterecek. Sızdırılan görseller, Pixel 8 Pro’da üç kameranın tek bir oval oyukta yer aldığı, yeniden tasarlanmış bir kamera çubuğu olduğunu gösteriyor. Ayrıca flaşın altında makro veya derinlik sensörü olduğu düşünülen bir sensör de yer alıyor. Standart Pixel 8’in ‘render’ları ise Pixel 7’dekine benzer bir kamera kurulumunu gösteriyor.

AI haberleri de var

Google, ChatGPT’nin rakibi Bard’ı piyasaya sürerek yapay zeka yarışında ‘Ben de varım’ dedi. CEO Sundar Pichai açılış konuşmasında muhtemelen yapay zekayla ilgili duyurular yapacak.

* CNBC’nin haberine göre Google 100’den fazla dili destekleyen şirketin büyük dil modelinin (LLM) en son sürümü olan PaLM 2’ye sunumda yer verecek. Şirket kısa bir süre önce Docs ve Gmail’den başlayarak Workspace’te üretken yapay zeka araçlarını test ettiğini söylemişti. Yarın muhtemelen bu özelliklerin Sheets ve Slides’ta da kullanılacağı duyurulacak.

* Google, Bard’la ilgili bazı yeniliklere de yer verebilir. Bir dizi iyileştirmenin yanı sıra Japonca ve Korece’nin eklenmesi bekleniyor.

Daha daha neler var?

* Google, Pixel Watch için bir güncelleme çıkarabilir. Pixel Buds A serisinin yeni bir rengini sunabilir. Haritalar, Fotoğraflar ve Google Asistan’a gelen güncellemeleri açıklayabilir. Google Home uygulamasına eklenen özellikleri tanıtıp, yeni özellikler eklemeye devam ettiği ‘akıllı ev ürünleri’ hakkında haberler paylaşabilir.

Bütün bunlar dışında bir sürpriz olup olmadığını yarın göreceğiz.