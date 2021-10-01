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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay ‘Sen ancak benim paramla varsın’ laflarını boşanma sebebi saydı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. 


Aile mahkemesi, erkeğin davasını kabul etti. Davacının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 2’inci Hukuk Dairesi diğer davalara örnek teşkil edebilecek bir karara imza attı.

Eşi aşağılamanın boşanma sebebi olduğuna dikkat çekilen kararda, şu ifadelere yer verildi: “Davacı-karşı davalı kadın, evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, davalı-karşı davacı erkek karşı davasıyla zina hukuki sebebine dayalı boşanma istemiştir. Mahkemece davacı-karşı davalı kadının davasının reddine, davalı-karşı davacı erkeğin ise boşanma talebinin kabulüyle tarafların boşanmalarına karar vermiştir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı erkeğin eşini ‘Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin’ diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı-karşı davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma davasının ispatlandığının kabulü gerekir. O halde davacı-karşı davalı kadının boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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