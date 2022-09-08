Yargıtay bozmuştu: Öğrencilere istismardan yargılanan müdür vekiline 79 yıl hapis

İzmir’de öğrencilerine cinsel içerikli film izlettiği ve istismar ettiği gerekçesiyle 79 yıl altı ay hapse mahkum edilen ve Yargıtay’ın iki kez bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık, yine aynı cezaya çarptırıldı.

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Yargıtayın ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan verilen 72 yıllık cezayı bozması sonrası sadece bu suçtan İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya sanık A.Ş., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA’nın haberine göre müşteki avukatları, dosyadaki delillerin somut olduğunu ve sanığın en üst hadden cezalandırılması gerektiğini savundu. Sanık A.Ş. hakkındaki iddiaların uydurma olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

İndirim yok

Mahkeme heyeti, sanığın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasına, okulda müdür vekili olması, eylemi farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında artırım yaparak 72 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın dosyaya ve eyleme yansıyan olumsuz sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyen davranışları nedeniyle cezasında indirim yapılmamasına hükmedildi.

Mahkemenin ‘çocuğun cinsel istismarı’ yönünden hükmettiği 72 yıllık cezayı koruması ve daha önce temyiz aşamasında onananlarla sanığa verilen 79 yıl altı aylık ceza yinelenmiş oldu.