Yargıtay bozmuştu: Eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın cezası değişmedi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar görülen davada, eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın ‘FETÖ’ kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 10 yıl hapsine ilişkin hüküm değişmedi.

AA’nın haberine göre Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını okuduktan Sarıkaya ve avukatına söz verdi.

Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, bozma ilamına uyulmasını talep etti. Yaklaşık üç yıldır tutuklu olduğunu söylerek hükümle birlikte tahliyesini istedi.

Sanık avukatının da bozma ilamına uyulması yönündeki beyanının alınmasının ardından Sarıdoğan, daha önce ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan ‘Sarıkaya’ya verilen 10 yıllık hapis cezası kararında direndiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdıklarını’ belirtti.

Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya’nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda hükme bağlanacak.

Davanın geçmişi

Sarıkaya, 28 Mart 2019’da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden’ 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019’da ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020’de Sarıkaya’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

Sarıkaya, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005’te iki kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi’nin bombalanması olayına ilişkin, ‘Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip’ olarak kabul edilen ‘Şemdinli iddianamesini’ hazırlayan isim. İddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde ‘suç işlemek amacıyla çete kurmakla’ suçlandı.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya’yı 20 Nisan 2006’da meslekten ihraç etti. Mesleğe 2011’de yeniden kabul edilerek Ankara savcılığına atanan Sarıkaya, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 1 Kasım 2018’de meslekten ihraç edildi.