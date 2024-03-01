Yaralı bulunan güvercinin bacağı ampute edildi

Çanakkale’de sol bacağına doku ölümü (nekroz) teşhisi konulan yaralı güvercin operasyon geçirdi.

Fotoğraf: AA

Biga ilçesinden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü’ne yaralı halde getirilen bir güvercin Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ve Yaban Hayatı Bakım Odası’nda yoğun bakıma alındı.

AA’nın haberine göre güvercinin nekroz teşhisi konulan sol bacağının ampute edilmesine karar verildi.

Yaklaşık bir saat süren operasyonla güvercinin bacağı ampute edildi.

Güvercin kritik süreci atlatınca doğal ortamına bırakılacak.