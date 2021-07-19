‘Yapmadığı’ yolculukta adına kesilen bilet nedeniyle karantinada

Antalya’nın Kumluca ilçesinde muhtar Ramazan Nacakcı (34), bir otobüs firmasının yaptığı hata yüzünden mağdur oldu.

İzmir’e giden otobüste adına bilet kesilen muhtar, otobüsteki bir yolcuda Covid-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet Mahallesi’nin muhtarı Nacakcı dün, Antalya’dan İzmir’e giden otobüste yolculuk yaptığı ve bu otobüste Covid-19 teşhisi konulan bir yolcu bulunması nedeniyle karantinaya alınacağı gerekçesiyle polis tarafından arandı. Telefonu arkadaşları tarafından kendisine yapılan bir şaka sandı. Ancak öyle değildi. Cep telefonundan filyasyon ekipleri de aradı.

Otobüsteki kişinin kendisi olmadığını, ömrü boyunca İzmir’e gitmediğini anlattı ancak otobüsün yolcuları arasında göründüğü için filyasyon ekipleri tarafından 14 gün karantinaya alındı. Bir ay önce annesinin rahatsızlığından dolayı tahlil yaptırmak için Ankara’ya gittiğini ve bilgilerinin o firmada olduğunu anımsayan Nacakcı firmayı aradı.

Firma yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası 15 Temmuz tarihinde kendisi adına Kumluca-İzmir seferine bilet kesildiğini öğrendi. Mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Evinde ailesiyle karantinada bulunan Nacakcı, sorunun çözülmemesi halinde firma hakkında şikayetçi olacağını ve suç duyurusunda bulunacağını belirterek şöyle devam etti: “Bir otobüs firmasının yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı karantinaya alındım. Bu sürede işlerimle ilgilenemeyeceğim. Bir mahalle muhtarı olarak mağdur durumdayım. Hiç gitmediğim İzmir’e yolculuk yapmış görünüyorum. Yolculuk esnasında bir yolcuda çıkan Covid-19 sebebiyle karantinaya alındım. Bu konuda yetkilere sesimizi duyuramadık. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştık. İzmir’deki yetkililere ulaştık. Hiçbir şekilde derdimizi anlatamadık. Ben bu otobüs firmasından şikayetçi olacağım. Gerekirse tazminat davası açacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekenin yapılmasını istiyorum.”