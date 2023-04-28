Yapı Kredi 1 milyar liraya yakın alacağını sattı

Yapı Kredi tahsil edemediği 1 milyar liraya yakın alacağını varlık yönetim şirketlerine sattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bankalar, kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklarını varlık şirketlerine belli bir bedel karşılığında devrediyor. Bu varlık şirketleri daha sonra söz konusu alacakları vatandaşlardan tahsil etmeye çalışıyor.

Yapı Kredi de bu kapsamda tahsili gecikmiş alacaklarını sattı.

Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 905 milyon 791 bin 859 lira 45 kuruşluk borcunu 233 milyon 100 bin liraya varlık yönetim şirketlerine sattı.

Açıklamada şunlar dendi: “Bankamız yönetim kurulunun 27 Nisan 2023 tarihli kararıyla tahsili gecikmiş alacak tutarı 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla toplam 905 milyon 791 bin 859 lira 45 kuruş olan alacağın, Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.’ye toplam 233 milyon 100 bin lira bedelle satılmasına karar verilmiştir.”