Yapay zeka altı ay radyo sunuculuğu yapmış

Avustralya’da Australian Radio Network (ARN) yapay zekaya altı ay sunuculuk yaptırdı. Radyo, gerçeği bir dinleyici sorgulayınca açıkladı.

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ARN, ses klonlama şirketi ‘ElevenLabs’in geliştirdiği yapay zeka yazılımını kullanarak ‘Thy’ isimli bir sunucu oluşturdu. Ardından Thy, ‘Workdays With Thy (Thy ile Çalışma Günleri)’ adlı bir programda sunucu olarak kullanıldı.

‘Thy‘ şarkı çalıyordu.

Program tanıtımında sunucuya dair bilgi verilmezken, internet sitesinde şöyle yazıyordu: “Gününüz sıkıcı geçiyorsa Thy ve CADA enerji ve titreşimleriyle size iyi gelecek.”

Dinleyiciler de sunucuyu sorgulamadan programa altı ay kulak verdi.

Bir dinleyici sorguladı

Dinleyicilerden yazar Stephanie Coombes, kendine ait blog sitesinde Thy’nin ‘gerçek bir kişi olup olmadığını’ sorguladı ve şöyle yazdı: “Thy’nin soyadı nedir? Kimdir? Nereden geldi? Bu şovu sunduğu varsayılan kadın hakkında bir biyografi yok.”

‘Hayranları var’

ARN’den Fayed Tohme, yazıdan sonra sunucunun yapay zekayla oluşturulduğunu kabul etti: “Thy gerçek biri gibi dinlendi. Kendisi değil ama hayranları gerçek.”