‘Yanlışlıkla’ milyoner oldu

ABD’de bir adam aldığı loto biletlerinin yanlış basılması sayesinde milyoner oldu.

Fotoğraf: Iowa Lottery

Iowa eyaletinde yaşanan olayda 40 yaşındaki şef Josh Buster Mega Millions şans oyununda numaraların rastgele seçildiği ‘hızlı seçim’le beş oyun oynadı. Ancak kasiyer önce tek bir kolon bastı ardında diğer dört kolonu başka bir bilete bastı. Bu durum nedeniyle rakamların değiştiğini ve kazandığını söyleyen talihli “Bu hatayı yapmak yerine hepsini tek bir bilete koysaydı rakamlar değişecekti ve kazanamayacaktım diye düşünüyorum” dedi.

Buster kazandığı 1 milyon dolarlık ikramiyeyle arabasının borcunu, annesinin ev kredisini ödeyeceğini anlattı. Kalan parayı ise emekliği için ayıracağını söyleyen şef “Hayatımdaki stres çok azalacak, artık para derdim yok” dedi.

Iowa Mega Milllions’ta 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanma şansı 12 milyon 607 bin 306’da bir.