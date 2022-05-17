Yanlışlıkla hesabına yatan bütün kasabanın Covid yardımını kumarda ‘yedi’

Japonya’da, yaşadığı kasabaya yapılan Covid yardımının tamamı yanlışlıkla hesabına yatırılan gencin parayı internette kumar oynayarak kaybettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Abu isimli kasabada 8 Nisan’da yaşanan olayda 24 yaşındaki gence, 463 düşük gelirli haneye dağıtılması gereken Covid destek fonunun tamamı yatırılmıştı.

Kişisel banka hesabına 46,3 milyon yen (5,5 milyon lira) yatan genç parayla birlikte ortadan kaybolmuştu.

Başlatılan soruşturma sonucu adamın hesabından yaklaşık iki hafta boyunca her gün 600 bin yen çektiği öğrenildi.

Yetkiler adamı bulduğunda artık paranın olmadığını, iade edemeyeceğini söyledi. Kaçmayacağını idda ederek suçunun bedelini ödeyeceğini ifade etse de şimdi kayıplara karıştı.

BBC’nin aktardığına göre avukatı basın açıklamasında müvekkilinin işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve ifade vereceğini söylemişti. 12 Mayıs’ta hakkında dava açılan adama o tarihten bu yana ulaşılamadığı belirtildi.

Avukatı ismi açıklanmayan adamın telefondan kumar oynayarak büyün parayı harcadığını ifade etti.

Kasabanın yerel yönetimi firariye 51 milyon yen talebiyle dava açtı.

Ayrıca yardım parasına alamayan vatandaşlara yardım ödemelerinin yapıldığı belirtildi.