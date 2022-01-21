Yanlış otobüse binip kaybolunca karar verdi: 72 yaşında okuma-yazma öğrendi

Şanlıurfa’da yaşayan 72 yaşındaki Fatma Beyazdaş, çocukluğunda gerçekleştiremediği okuma yazma öğrenme hayalini, yanlış otobüse binince hayata geçirdi.

Fotoğraf: AA

Hilvan ilçesinde yaşayan Beyazdaş, kızını ziyaret etmek için gittiği Şanlıurfa’da okuma yazma bilmediği için yanlış otobüse binip kaybolunca, okuma yazma öğrenmeye karar verdi. İki ay önce ilçeye döner dönmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan Kadın Destek Merkezi’ne başvurdu ve geçen zaman içinde okumayı söktü.

Babası okula göndermemiş

Eşini 22 yıl önce kaybeden, sekiz çocuk annesi, şimdi tek başına evinde yaşamını sürdürdüğünü ifade ederek kurs sayesinde kendisini daha genç hissettiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Bir gün kızımı görmek için Şanlıurfa’ya gittim. Okuma bilmediğim için birine kızımın evine giden otobüsün numarasını söyledim ama o beni yanlış bir otobüse bindirmiş. Otobüs beni farklı bir yere götürünce yanlış araca bindiğimi anladım. O gün bir karar verdim ve okuma yazmayı öğrenmek için kursa gitmeye başladım. İlk günler biraz zorlansam da çok şükür okuma yazmayı öğrendim. İnşallah artık yanlış otobüse binip kaybolmam. Benim gibi yaşlı herkese diyorum, okuma yazma kursuna gelsinler güzel şeyler öğrensinler.

Beni görenler, ‘Bu yaşta ne işin var okuma yazmayla, otur evinde’ diyor. Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Okula gitmeyi, öğretmen olmayı istiyordum ama babam beni okula göndermedi, arkadaşlarım okula giderken ben ağlıyordum. O içimde bir yara olarak kalmıştı. Çok şükür bu kurs sayesinde kendimi 15 yaşında okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Okul hevesimi zevkle alıyorum ve çok mutluyum.”

Hilvan Kadın Destek Merkezi Müdürü Hacire Toprak ise merkezin 2020 yılı sonunda hizmete girdiğini ve ilk olarak okuma yazma kursu açtıklarını söyledi.

Okuma yazma kursuna gelen kadınların hepsinin ayrı bir hikayesi olduğunu, Beyazdaş’ın da bunlardan biri olduğunu aktaran Toprak şunları söyledi: “Kadınlarımızın çoğu çocukluğunda okula gidemediklerinden dolayı içlerinde bir ukde olarak kaldığı için kursumuza geliyor. Fatma teyzemiz de iki ay önce kursumuza başvurdu. Yanlış otobüse bindiği için kaybolmuş ve bir daha kaybolmak istemediği için kursa gelmeye karar vermiş. ‘Yaşım 72 ama ben öğrenirim’ dedi.

‘Azmini örnek alıyorum’

Bizler de kendisine bu özgüveninden dolayı her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Fatma teyzemiz çok azimli ve bu sayede okuma yazmayı öğrendi. Kurs hocalarımızdan bile erken geliyor merkeze. Çocukların heyecanla okula başlarken yaşadığı sevgiyi görüyoruz teyzemizin gözlerinde. Çok başarılı, bu azmini ben bile örnek olarak alıyorum. Çok hevesli olduğu için de çok çabuk öğrendi ve artık kaybolmuyor.”