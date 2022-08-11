Yanardağ’dan İnce’ye: Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ’ın her ay CHP ve İYİ Parti’den para aldığını iddia etti.

Fotoğraflar: AA, Twitter

TELE1, Halk TV’yle birlikte iktidarın RTÜK eliyle cezalandırdığı muhalif kanalların başında geliyor.

İnce, sosyal medya hesabından Yanardağ’ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşıma “Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!” notunu düştü.

Yanardağ’ın yanıtıysa gecikmedi. İnce için, ‘gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş biri’ ifadesini kullanan Yanardağ, ‘Seni iftiralarınla baş başa bırakıyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşananları hatırlatan Yanardağ, şunları söyledi: ”Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı.. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil. İktidarı, gerici ve yandaş medyayı bırakıp bağımsız haber kanallarına iftira atma.”