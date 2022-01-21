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Yaramazlara biraz batar!

Yalova’da, doktora saldıran kişi tutuklandı

Yalova’da bir kişi, devlet hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu’na saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Çiftlikköy ilçesindeki Yalova Devlet Hastanesi ek binasında Melikoğlu, dün, odasına randevusuz giren hasta E.K.’nın saldırısına uğramış, Melikoğlu, Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen E.K.’dan şikayetçi olmuştu. E.K. gözaltına alınmıştı.


AA’nın haberine göre E.K., Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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