Yalnızca bu yılki elektronik atık miktarı bile Çin Seddi kadar ağır olacak

Elektronik atık sorunu her geçen yıl daha da büyüyor. Araştırmacılar dünyada yalnızca bu yıl Çin Seddi ağırlığında, 57,4 milyon ton elektronik atık üretileceğini belirterek uyardı.

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İnsanlar tarafından üretilen milyonlarca ton elektronik atık nadiren geri dönüştürülüyor. Metal, plastik ve değerli mineral kaynakları genellikle yakılıyor veya çöp sahasına gönderiliyor.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Forumu konuya dikkat çekmek için 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü’nde yayınladığı araştırmasında yalnızca bu yılki atık miktarını dünyanın insan eliyle yapılmış en ağır nesnesi Çin Seddi’yle kıyasladı.

2014-2019 yıllarında ortaya çıkan e-atık miktarı yüzde 21 artarken dünya 2030’a kadar yılda 74 milyon ton e-atık üretme yolunda ilerliyor.

Araştırmacılar sorunun kaynağı olarak artan elektronik ürün kullanımını (yılda yüzde 3) ve ürünlerin daha kısa ömürlü olmasının yanısıra tamir seçeneklerinin de kısıtlı olmasını gösteriyor.

E-atıkların kendisinin bir kaynak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar değerli mateyallerden bir servet elde edilebileceğini ayrıca yeni kaynakara ihtiyacı azaltacağını ifade etti. Üstelik geri dönüştürülmeyen her bir ton e-atık iki tonluk karbon ayak izi anlamına geliyor.

WEEE Forumu Direktörü Pascal Leroy elektronik ürün sektöründe kaynakları verimli kullanmada birçok faktörün rol oynadığını belirterek “Örneğin üretici sorumluğu üyesi örgütlerimiz 2020’de 2,8 milyon e-atığı toplayarak geri dünüştürdü. Ancak şu bir gerçek; vatadaşlar kullanılmış, bozuk ürünlerini satmadığı ya da bağışlamadığı sürece çevreye büyük zarar veren yeni materyal madenciliğine devam edecek” diye konuştu.