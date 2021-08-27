Yalçın Karatepe: Kapak talebi bu yıl neden düştü?

Kapak talebi bu yıl neden düştü? İşte bu sorunun yanıtı, enflasyonu ve bunun karşısında ezilen vatandaşın durumunu net olarak ortaya koyuyor.

Normalde yılın bu zamanı meyve ve sebzede ürün bol, fiyatlar oldukça düşük olur. Vatandaş da bunu fırsat bilerek bu uygun fiyatlardan yararlanarak kışlık gıda hazırlığını yapar. Bunun en yaygın yöntemi de konservelerdir.

Ancak bu yıl durum diğer yıllardan çok farklı. Ağustos ayında olmamıza rağmen taze sebze, meyve fiyatları kış mevsimindeki fiyatları aratmıyor. Taze fasulyenin 20, domatesin 8-10 liraya satıldığı bir dönemden geçiyoruz. Meyve fiyatlarını ise hiç yazmıyorum, siz biliyorsunuz zaten. Mevsimsel olarak fiyatların düşük olması gereken bu dönemde gördüğümüz yüksek fiyatlar vatandaşın konserve yapma imkânını da ortadan kaldırıyor. Konserve yapamayınca kapağa da ihtiyaç kalmıyor zaten.

Yalçın Karatepe’nin yazısı