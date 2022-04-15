Yalçın Karatepe: İktidar mevduatı olanı korumak için sürekli bir şeyler geliştiriyor

Şimdi enflasyona karşı koruma sağlayacak bir ürünü çıkaracaklarını Hazine ve Maliye Bakanı Nebati söylüyor. Sanırım Enflasyon Korumalı Mevduat(EKM) diye bir şey çıkaracaklar. Burada da gördüğünüz gibi koruma sözcüğü var. Peki, bu iki üründe, korumanın dışında ortak başka bir sözcük var mı? Evet, bildiniz. Diğer ortak sözcük de mevduat.

Bu iki üründen de anladığımız, iktidar mevduatı olanı korumak için sürekli bir şeyler geliştiriyor. Mevduat derken de öyle üçten beşten bahsetmiyoruz. Kısa sürede harcayacağınız ama şimdilik bankada duran paranız bu kapsamda değildir. Asıl önemli olan yüksek birikimleri olanlar. İşte sundukları bu tür korumalı ürünler onları, yani çok parası olanı, koruyor.

Peki ya parası olmayanlar? Onlar enflasyona karşı korunuyor mu? Mesela ücretli çalışanlar? Onların ücretleri enflasyona endeksleniyor mu? Hayır, onlara yönelik bir koruma yok. Onlardan sabretmeleri isteniyor. Ama biliyoruz ki sabretmek enflasyonla mücadele etmek için bir yöntem değildir.

Yalçın Karatepe’nin yazısı