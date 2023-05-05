Yalçın Karatepe: Erdoğan da gerçek enflasyonu biliyor

TÜİK tarafından resmi olarak açıklanan enflasyon oranını gerçekçi bulmayan sadece siz değilsiniz. İnanmayacaksınız belki ama Erdoğan da gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunu gayet iyi biliyor.

Bildiğini nereden mi biliyorum? Erdoğan’ın şu ifadesi gayet net değil mi? “Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz.” Cumhurbaşkanı bu ifadesiyle, aslında ne demiş oldu? “Evet, hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Soğan, patates fiyatları el yakıyor…” Bence enflasyonun gerçek seviyesinin oldukça farkında. Ama sizden bunu önemsememenizi istiyor.

Önemseyip önemsemediğinizi görmemize az zaman kaldı. Yüksek enflasyonun vatandaşın hayatında yol açtığı tahribatın siyasi sonucunu 9 gün sonra öğreneceğiz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı