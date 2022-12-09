Yalçın Karatepe: 8 bin 200 lira civarında bir asgari ücret açıklanacak

Asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Türkiye ihracatçılar Meclisi(TİM) Başkanından geldi: eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz.

Demek ki neymiş? Türkiye’nin ihracat yapabilmesi ancak ve ancak işçilerin yoksullaştırılması ile mümkün olabiliyormuş. Bunu söyleyen TİM Başkanına hatırlatmak gerekir ki bugün dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi olan Almanya’da asgari ücret bin 800 avronun üzerinde. Diğer bir ifade ile ihracat yapabilmek için çalışanları açlığa mahkûm etmek gerekmiyor.

Peki, ne kadar olacak?

Ay sonu geldiğinde kameralar karşısına geçip 8.200 lira civarında bir asgari ücret açıklanacak ve bunun ne kadar büyük bir başarı olduğu anlatılacak diye tahmin ediyorum. Oysa biz biliyoruz ki bu tutarda açıklanacak bir asgari ücret şubat ayında çalışanın eline geçtiğinde, bir ailenin açlık sınırının altında ücret almaya devam ettiği gerçeğinin değişmediğini gösterecektir.

Yalçın Karatepe’nin yazısı