Yalçın Bayer: Memurlara da düşük zam geliyor

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MEMUR ve memur emeklileri halimiz ne olacak diye soruyor. Açıklamak isterim. TÜİK’e göre temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık süreçte TÜFE yüzde 12.06 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi kasım ve aralık ayı enflasyonu ile memur maaşı ile memur emekli aylıklarına yansıtılacak zam oranı netleşecek.

Temmuzda yüzde 19.31 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve memur emeklisi, dört ayda yüzde 1.87 oranında enflasyon farkı edindi. 7 milyonluk kitleye Ocak 2025’te yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile kasım, aralık ayı TÜFE verileri doğrultusunda belirlenecek enflasyon farkı da verilecek. Ocakta memur maaşı ve memur emekli aylığında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11-12 arası artış yapılması kuvvetle muhtemel. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da ocakta yüzde 15-16 arası zam yapılması bekleniyor. Son derece düşük olası zam oranları karşısında 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Memur) emekli aylıklarına gönenç payı yansıtılması kaçınılmaz. Emeklinin olmazsa olmazı aylıklara göreceli iyileştirme artışı yansıtılması. Asgari ücretli ile birlikte 16.5 milyonluk dev emekli ordusu da verilecek zam oranlarına kilitlendi.

Yalçın Bayer’in yazısı