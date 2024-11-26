Yalçın Bayer: Ankara kulislerinde son günlerde af konusu konuşuluyor

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ANKARA kulislerinde son günlerde af konusu konuşuluyor.

Cumhur İttifakı partileri AK Partili ve MHP’li dostlardan aldığım bilgiye göre, 23 Nisan 2025’te bir kısmi af çıkacakmış. Bu iddia da bir kulis haberidir. Cezaevleri hıncahınç dolu, kısmi de olsa affa ihtiyaç var. Ayrıca kader mahkumları af beklemekten yorgun haldeler. FETÖ’cü yargı mensuplarının verdiği cezalarla cezaevlerinde yatan mağdur mahkumlar için af gerekli. Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Gazi Meclis’e, DEM grubunda konuşsun” dediği andan itibaren herkes bir af yolda demeye başladı. Yeni bir beyaz sayfa için beklentiler yüksek.

Yalçın Bayer’in yazısı