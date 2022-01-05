Yalancı şahit yüzünden 37 yıl hapis yattı

ABD’de yalancı şahit yüzünden 37 yıldır cezaevinde olan 61 yaşındaki Willie Stokes, serbest bırakıldı.

Stokes, 1984 yılında cinayetten hüküm giymiş, müebbet hapse mahkup edilmişti.

Franklin Lee, Kasım 2021’de görülen duruşmada, 1983’te, polislerin kendisine Stokes aleyhinde şahitlik yapması karşılığında cinsel ilişki, uyuşturucu ve hapis cezasının azaltılmasını teklif ettiğini ve teklifi kabul ettiğini belirtti. O dönemde tecavüz ve cinayet suçlamaları nedeniyle cezaevinde olduğunu, iki yıl önce tahliye olduğunu söyleyen Lee, 1980 yılında işlenen cinayetle ilgili yalancı şahitlik yaptığı için mahkemeden ve Stokes’tan özür diledi.

Stokes, yasal işlemlerin yapılmasının ardından Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki cezaevinden dün tahliye oldu. Stokes’u, cezaevi çıkışında annesi ve arkadaşları karşıladı.

Avukatı Michael Diamondstein, Stokes’un tahliyesinden dolayı memnuniyetini dile getirirken ‘bugünün şahane olduğu kadar da Philadelphia’da kanunların uygulanmasındaki adaletsizlik nedeniyle üzücü’ de olduğuna dikkati çekti.

Olaya karışan iki polisin artık hayatta olmadığı açıklandı.