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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Üç F dengesizliği!

Tek kişi rejimleri, yönettikleri toplumun dikkatini asıl sorunlardan ve gerçeklerden uzak tutmak için uğraşırlar; uygun deyimiyle, çırpınırlar.
Tarihte ve günümüzde birçok ülkede görülen başlıca dikkat çekme alanları, bilindiği gibi, inanç, eğlence ve futbol üçlüsüdür. İlk uygulandığı ülkelerden biri olan Portekizceden alınırsa, bunlar, sırasıyla, adını o ülkenin kuzeyinde bulunan mistik kent Fatima’dan alan kutsallık anlayışı ve Fado, eğlence partisi anlamına gelen Fiesta ve bildiğimiz Futbol ya da kısaca ünlü üç F’dir.

Üç F’nin Türkiye’deki durumu doğal olarak bu ülkeye özgü özellikler gösteriyor.


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