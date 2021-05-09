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Yaramazlara biraz batar!

Yakup Kepenek: Genelge iktidarın ‘görüntü gerçeğinden’ de korktuğunun somut bir belgesi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tam da 1 Mayıs öncesinde yürürlüğe koyduğu polislerin görevleri sırasında sergiledikleri tutum ve davranışların gazeteciler tarafından görüntülenmesini “Yasaklayan Genelge” iktidarın “görüntü gerçeğinden” de korktuğunun somut bir belgesidir.

Ancak aynı iktidar, İBB Başkanı İmamoğlu’nun bir türbede “elleri arkasında” yürümesinin “görüntüsünü” soruşturma konusu yapacak kadar şaşkınlaşıyor! İktidar yandaşları daha da şaşkın, doğa talanına karşı çıkan usta sanatçı Sezen Aksu’yu “darbeci” göstermek için debeleniyor; salgın gerçeklerini dile getiren bilim insanının “tutuklanmasını” isteyebiliyor.

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Yakup Kepenek’in yazısı

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Fiyatlar halde ‘uçmuş’, pazarda ‘kudurmuş’

‘Tam kapanma’ günlerini yaşayan Türkiye’de, süreç başladığından beri ilk kez semt pazarları kuruldu. 29 Nisan-8 Mayıs arasını ‘boş geçen’ pazarcılar bugün tezgahlarını açtı. Beşiktaş ilçesindeki cumartesi pazarında edindiğim izlenime göre esnaf da alışverişe giden de fiyatların yüksek olmasından şikayetçiydi. Esnafa göre halde fiyatlar uçmuştu; semt sakinlerine göre ise tezgahlardaki fiyatlar!