Yakup Kepenek: Genelge iktidarın ‘görüntü gerçeğinden’ de korktuğunun somut bir belgesi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tam da 1 Mayıs öncesinde yürürlüğe koyduğu polislerin görevleri sırasında sergiledikleri tutum ve davranışların gazeteciler tarafından görüntülenmesini “Yasaklayan Genelge” iktidarın “görüntü gerçeğinden” de korktuğunun somut bir belgesidir.

Ancak aynı iktidar, İBB Başkanı İmamoğlu’nun bir türbede “elleri arkasında” yürümesinin “görüntüsünü” soruşturma konusu yapacak kadar şaşkınlaşıyor! İktidar yandaşları daha da şaşkın, doğa talanına karşı çıkan usta sanatçı Sezen Aksu’yu “darbeci” göstermek için debeleniyor; salgın gerçeklerini dile getiren bilim insanının “tutuklanmasını” isteyebiliyor.

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Yakup Kepenek’in yazısı