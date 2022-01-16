Yakup Kepenek: Gençlerini özgürleştiremeyen ve böylelikle kendi geleceğini tüketen Türkiye…

10 Ocak bu toplum için yeni bir “kara” gündü. O gün tıp öğrencisi Enes Kara, yaşamına son verdi.

Enes’in ölümü, bir sonuçtur. Enes’i bu sonuca götüren iki sorumlu var: Aile ve devlet. (…)

Burada sorun, cemaat ve tarikat yapılanmalarının kapatılıp kapatılmamaları değildir. Bu toplumun çocuklarının ve gençlerinin özgürlük içinde gelişmelerinin hem kendileri hem de toplum için bilimsel olarak, her bakımdan en doğru yaklaşım olduğu bilincinin yetersizliğidir. (…)

Çocuklarını ve gençlerini özgürleştiremeyen ve böylelikle kendi geleceğini tüketen Türkiye, 2022 yılına girerken “özgürlük” veremediği bir gencini daha yaşamın sonsuzluğuna uğurladı ve daha da yoksullaştı.

Yakup Kepenek’in yazısı