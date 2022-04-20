Yakında Güney Kore’deki herkes bir yaş gençleşebilir

‘Kaç yaşındasın‘, cevabı net olan olan kolay bir soru gibi görünse de Güney Kore’de durum biraz karışık.

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Güney Kore’de bebekler doğduğunda bir yaşında kabul ediliyor. Yeni yıl geldiğinde bir yaş daha büyüyor. Bu da aralıkta doğan bebeğin birkaç hafta sonra iki yaşında sayılması anlamına geliyor.

Ancak bu ‘Kore yaşı‘ yöntemi yakında değişebilir çünkü ülkenin, 10 Mayıs’ta görevine başlayacak devlet başkanı Yoon Suk-yeol bu yüzlerce yıllık yaş sayma yöntemini kaldırmayı planlıyor.

Seçilmiş başkanın geçiş komitesinin başındaki isim Lee Yong-ho, yeni yönetimin Güney Kore’nin dünyanın geri kalanına uyum sağlaması adına yaş sayma yöntemini standart hale getirmenin yolunu aradığını duyurdu.

Yong-ho farklı yaş hesaplamalarının devamlı karışıklığa neden olduğu ve ‘gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetleri ‘olduğunu ifade etti.

Bir soru; üç cevap

Güney Kore’de yaş saymanın üç yolu var.

Resmi olarak 1962’den beri çoğu yasal tanımlamalarda ve başvuru süreçlerinde uluslararası yaş sayma sistemini kullanıyor.

Ülkede bir başka resmi yaş hesaplama yolu daha var: Bebekler 0 yaşında doğuyor ve her yıl 1 Ocak’ta bir yaş daha alıyor. Bu yöntemde aralık 2020’de doğan bir bebek ocak 2022’de iki yaşında oluyor.

Bu yöntem çoğunlukla askerlik görevi ya da çocuk istismarına karşı korumada yasal yaşın belirlenmesi gibi hukuki alanlarda kullanılıyor.

Ve bir de ‘Kore yaşı’ yöntemi var. Toplumda hemen herkesin benimsediği bu yöntemde herkes 1 yaşında doğuyor ve doğum günleri ne olursa olsun yeni yıl geldiğinde bir yaş daha alıyor.

Bu yöntemlerle bakıldığında dünyaca ünlü K-pop grubu BTS’in V olarak bilinen 30 Aralık 1995 doğumlu üyesi Kim Tae-hyung Kore yaşına göre 28, uluslararası yönteme göre 26, resmi Kore yaşına göre 27 yaşında.