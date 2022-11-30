Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Sosyal medyadan organize olan bir grup, Antalya’da yabancılara konut satışının yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Change.org’da kısa sürede yayılan imza kampanyası 10 bine ulaştı. Kampanyayı doğru bulmayan sektör temsilcileri, yabancıya satışlarla sektörün ayakta kaldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Yabancıya konut satışı rekora gidiyor. Satışlar ekimde Antalya’da yüzde 33,6’ya ulaşırken İstanbul’da 10 ayın satış ortalaması ilk kez yüzde 10’u aştı.

Antalya’da kiralar bir yılda yüzde 213, iki yılda yüzde 395 arttı. Şehirde ortalama kira 10 bin 219 TL oldu. Bu durum şehirdeki yerli halkın da konut bulamamasına neden oluyor. Devlet memurları da Antalya’da görev yapmak istemiyor. Çok sayıda memur, tayinlerinin daha küçük ilçelere ya da başka şehirlere yapılması için girişimlerde bulunuyor. Tüm gelişmelerin üzerine Antalya’da sosyal medyada bir araya gelen bir grup, kentte yabancılara konut satışının yasaklanması için imza kampanyası başlattı. Change.org’da kısa sürede yayılan imza kampanyası 10 bine ulaştı.

‘Ukraynalı ve Rus emlakçı sayısı 10 bine ulaştı’

Göç dalgasıyla birlikte Antalya’da kayıt dışı emlakçılık yapan Ukraynalı ve Rus sayısının tahminen 10 bine ulaştığı belirtilen imza metninde şöyle denildi: “Bu kişiler yüzlerce kişilik WhatsApp gruplarıyla emlak piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Hiçbir kayıtları yok ama kısa sürede Antalya emlak piyasasını kontrol eder hale geldiler. Biz o gruplara giremiyoruz çünkü bizi almıyorlar. Oda olarak 5 bin TL olarak belirlediğimiz bir kira onların portföyüne girince bir anda 12-15 bin TL’ye çıkıyor. Ev satışlarında da durum maalesef böyle. Evini satmak veya kiralamak isteyen kişiler yerli emlakçılar yerine bu kişilerle çalışıyor. Tabii bu durum piyasanın tamamını etkiliyor. Olan da Türk vatandaşına oluyor. Çünkü yabancı emlakçıların belirlediği fiyatlar üzerinden bir Türk vatandaşının ev kiralaması veya satın alması neredeyse imkansız.”

‘Yabancıya satılmazsa maliyetler daha da artar’

Ancak sektör temsilcileri farklı düşünüyor. Nasıl Bir Ekonomi’den Fikri Cinokur’a konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41’inci Grup (Gayrimenkul Faaliyetleri) Meclis üyesi Mustafa Ayanoğlu, “Yabancılara konut satışı olmaz ise maliyet artışları nedeniyle yerlinin konut alması olanaksız hale gelir” dedi. Ayanoğlu, şöyle konuştu: “İnşaat sektörünü de ayakta tutmak zorundayız. Konut fiyatlarını sadece yabancıya satış etkilemedi. Antalya’da konut stoku kalmadı. Yeni inşaat alanı da kalmadı. Arsa da kalmadı.”