Yabancı ziyaretçi sayısı kasımda katlandı

Türk Lirası’ndaki kayıpların hızlandığı kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 100’ü geçen artış var. Ancak rakamlar hala pandemi öncesinin altında.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre kasım ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısı yıllık yüzde 111,5 artışla 1,76 milyon kişi oldu.

Kasımda giriş yapan toplam yabancı sayısı ise 2019 kasım ayına göre yüzde 19,5 daha aşağıda.

Ocak-kasım döneminde yabancı ziyaretçi sayıları ise yüzde 89,61 artışla 22,82 milyon.

Kasımda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 192 bin 809 kişiyle ilk sırada. 159 bin 237 ziyaretçiyle Bulgaristan ikinci, 152 bin 26 ziyaretçiyle Almanya üçüncü.

Ocak-kasım döneminde ise en fazla yabancı ziyaretçi 4,56 milyonla Rusya, 2.9 milyonla Almanya ve 2 milyon kişiyle Ukrayna’dan geldi.