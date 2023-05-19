Yabancı üç haftada 357 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası (MB) verilerine göre yabancı yatırımcı 12 Mayıs haftasında 135 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle satış serisi üçüncü haftaya taşınırken bu dönemde toplam hisse satışı 357 milyon dolara ulaştı.

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Yabancıların Borsa İstanbul’dan çıkışı sürüyor. MB verilerine göre, yabancı yatırımcı 28 Nisan haftasında 178,4 milyon dolarlık hisse satarken 5 Mayıs haftasındaysa 43,9 milyon dolarlık satış gerçekleştirmişti.

12 Mayıs haftasındaki satışsa 135 milyon dolar oldu. Böylelikle yabancılar, son üç haftada 357,4 milyon dolarlık net hisse satmış oldu.

Yabancıların yılbaşında bu yana net hisse satışı 5 Mayıs haftasında 1 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Bloomberg HT’nin haberine göre 12 Mayıs haftasında gerçekleşen satışlarla net hisse satışı 1 milyar 142 milyon dolara ulaşmış oldu.