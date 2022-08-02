Yabancı sürücünün cezası artık araç sahibine kesilmeyecek

Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Tokat 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu’nun 115’inci maddesinde yer alan “Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, yüksek mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti. Yüksek mahkemenin gerekçesinde, Anayasa’da ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulanarak, ceza sorumluluğunun şahsiliğinin ceza hukukunun temel ilkelerinden biri olduğu anlatıldı.