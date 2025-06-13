Yabancı çobanlar için çalışma izni başvuruları başladı

Çalışma Bakanlığı yabancı çobanlar için çalışma izni başvurularının başladığını duyurdu.

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Çoban sıkıntısı çeken Türkiye’de ‘hayvancılık sektörünün gelişmesi’ ve ‘yerli üretimin devamlılığı’ için yabancılara çalışma imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda Hayvan Bilgi Sistemi’ne kayıtlı hayvancılık işletmelerinde istihdam edilecek yabancı çobanlar için çalışma izni başvuruları dün alınmaya başlandı.

Buna göre işverenler, Türkiye’de en az altı ay süreyle düzenlenmiş geçerli ikametgahı olan ve Türkiye’de çalışmak isteyen çobanlar için başvuru yapılabilecek.

Kriterleri sağlaması durumunda aynı hayvancılık işletmesinde en fazla üç yabancı çalışabilecek.

Başvuru için işletmelerin şu koşulları sağlaması isteniyor:

Küçükbaş hayvancılık işletmesiyse en az 200 küçükbaşa sahip olması

Besi hayvancılık işletmesiyse en az 100 büyükbaşa sahip olması

Süt hayvancılık işletmesiyse en az 50 büyükbaşa sahip olması

Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesiyse en az 75 büyükbaşa sahip olması



