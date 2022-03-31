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Yaramazlara biraz batar!

Xiaomi, Redmi Note 11 ailesini görücüye çıkardı: Kur etkisiyle fiyatlar yine ‘tuzlu’


Çinli teknoloji devi Xiaomi, ocak ayında tanıtımını yaptığı Redmi Note 11 ailesini Türkiye’de görücüye çıkardı.

Fotoğraf: Xiaomi

Cihazlar 1-10 Nisan tarihleri arasında ön siparişe açılacak. 


Note 11 ailesinde tanıtımı yapılan cihazlar; ‘Redmi Note 11 Pro+ 5G‘, ‘Redmi Note 11 Pro 5G‘, ‘Redmi Note 11 Pro’ ve ‘Redmi Note 11S.’

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Serinin en güçlü telefonu ‘Note 11 Pro+ 5G‘ 120W kablosuz şarj desteğine sahip ilk Redmi telefon.

Cihazın pil kapasitesi 4500 mAh ve kutudan çıkan adaptörle 15 dakikada tamamen şarj oluyor.

Cihaz kamera tarafında 108 MP’lik ana kamerayla birlikte 8MP’lik ultra geniş ve 2MP’lik makro kamera imkanı sunuyor. Öndeyse 16MP’lik öz çekim kamerası var.

MediaTek Dimensity 920 işlemci kullanan cihaz, 120hz ekran yenileme hızına sahip.

Dünyada fiyat performans ürünü olarak öne çıkan Redmi Note 11 Pro+ 5G’nin Türkiye fiyatıysa yüksek kur etkisiyle 9 bin 499 TL. Farklı depolama ve RAM seçeneklerine göre bu rakam daha da yukarı gidebiliyor.

Diğer cihazlarda fiyatlar

Redmi Note 11 Pro 5G: 8 bin 99 lira
Redmi Note 11 Pro: 7 bin 199 lira
Redmi Note 11: 5 bin 199 
Redmi Note 11S: 6 bin 499 

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