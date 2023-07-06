Ödüllü yönetmen Xavier Dolan ’emekli oldu’: Kendini sinemaya adamak zaman kaybı

Kanadalı bağımsız film yönetmeni Xavier Dolan, yönetmenlik kariyerine son verdi.

Fotoğraf: IMDb

Çocuk oyuncu olarak başladığı sinemada, henüz 20 yaşındayken yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı ‘Annemi Öldürdüm’ filmiyle adını duyuran Dolan, ‘Hayali Aşıklar’, ‘Laurence Anyways’, ‘Tom Çiftlikte’ ve ‘Mommy’ gibi filmlere imza atmış, Cannes Film Festivali’nde üç ödül kazanmıştı.

El Pais‘e konuşan 34 yaşındaki sinemacı, emekli olmak istediğini açıkladı: “Neredeyse hiç kimsenin görmediği bir projeye iki yılımı adamak istemiyorum. Bu hayal kırıklıklarını kaldıramayacak kadar tutkuluyum.”

Sanat işe yaramaz

Eşcinsel olduğunu açıklayan ve sinemasında sıklıkla kuir temaları kullanan Dolan, ‘hoşgörüsüzlüğün neden olduğu bir iç savaştan korktuğunu’, sinemayı terk etmesinde bu korkunun da payı bulunduğunu kaydetti: “Etrafımızdaki her şey parçalanırken hikaye anlatmanın ne anlamı var anlamıyorum. Sanat işe yaramıyor. Kendini sinemaya adamak zaman kaybı.”

Dolan, geçen yıl da sektörden uzaklaşmak istediğini şöyle dile getirmişti: “Artık bu işi gerçekten yapmak istemiyorum. Yoruldum. 2022’deyiz ve dünya büyük ölçüde değişti. Ben, bu dünyada, artık hikayeler anlatma ve kendimle ilişki kurma ihtiyacı hissetmiyorum.”