WSJ: Trump yönetimi Güney Kore'den asker çekmeyi tartışıyor

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Donald Trump yönetiminin Güney Kore’deki binlerce ABD askerini geri çekmeyi tartıştığını yazdı.

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Savunma yetkililerine dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore’deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek başta Guam ( Batı Pasifik Okyanusu’nda ABD’ye bağlı bir ada) olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini söyledi.

Planın Kuzey Kore’yle ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak Trump’a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer, fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

Trump ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore’deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti.

Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.







