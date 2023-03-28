‘White Lotus’ dümeni Tayland’a kırdı: Üçüncü sezonun teması Doğu dinleri ve ölüm

HBO dizisi The White Lotus, Hawaii ve İtalya’da geçen iki sezonun ardından üçüncü sezonda dümeni Tayland’a kırıyor.

White Lotus ikinci sezonda İtalya’daydı

Mike White’ın bütün dünyada büyük yankı uyandıran ve çok sayıda Emmy dahil onlarca ödül kazanan ‘The White Lotus’ dizisinin ilk iki sezonu sırasıyla Hawaii ve İtalya’daki Four Seasons tatil beldelerinde çekildiği için, üçüncü sezonun lüks otel devinin Tayland’daki dört mülkünden birinde geçmesi muhtemel.

Variety‘nin aktardığına göre Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui ve Golden Triangle, Four Seasons otellerine ev sahipliği yaptığı için olabilecek lokasyonlar arasında.

Dizinin yaratıcısı Mike White, “Bence yeni sezon, Doğu maneviyatına ve ölüme dair bir tür hiciv olabilir” sözleriyle dizinin bir Asya ülkesinde devam edeceğinin sinyalini daha önce vermişti.

İlk iki sezonuyla Emmy ve Altın Küre’ye damga vuran yapımın yeni sezonunun çekimleri henüz başlamazken, kadroda kimlerin yer alacağı da açıklanmadı.

Her sezona farklı tema

White Lotus, bir beş yıldızlı oteller zincirinin ismi, dünyanın en güzel tatil cennetlerinde şubeleri var. Fakat otel deyince aklınıza insanların üst üste tatil yaptığı, her şey dahil konseptli ucuz tatil köyleri gelmesin. Burası, dünyanın en zenginlerinin gittiği butik bir otel. Otel personeli de multi milyoner müşterilerinin her türlü şımarıklığını, tuhaflığını ve özel isteklerini yerine getirmek için özel olarak yetiştirilmiş.

Genellikle müşteriler otelde bir haftalık periyotlar süresinde kalıyor. İzleyici bir grup müşterinin, otele girişinden çıkışına bütün tatilini izliyor, onları yakından tanıyor.

Her bölümde bir de tema var. İlk sezonun özünde sınıf farkı, ikincisinde cinsellik vardı. Üçüncü sezonda hikayeler Doğu dinleri ve maneviyat üzerinden anlatılacak.