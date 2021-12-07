WhatsApp mesajı ekrana yansıdı: Beni zevkin için kullanmayı düşün

Britanya’da, aşı karşıtı doktor, katıldığı TV yayınının kaydını kendi internet sitesinde paylaştı. Ancak kaydı izleyenler söylediklerinden çok ekranda beliren, bir kadından gelen WhatsApp mesajına odaklandı!

Samuel White (ortada). Fotoğraf: Daily Mail

Sosyal medyada Covid-19 ve başa aşı olmak üzere hastalıkla mücadele konusunda yanıltıcı bilgi paylaştığı gerekçesiyle aile hekimi olarak çalışmasına kısıtlama getirilen Samuel White için geçen hafta mahkemeden lehte karar çıktı. Mahkeme, haziran ayındaki paylaşımında ‘maskenin işe yaramadığını’ savunan White’a yönelik yasak ve kısıtlamaların hukuki bir hata ve insan haklarına aykırı olduğu kanısına vardı.

White, hukuki mücadelesi ve Covid-19’la ilgili görüşlerini paylaşmak amacıyla, pazar günü, Britanya’da ücretsiz yayın yapan GB News adlı kanalda sunucu Patrick Christys’in programına katıldı. Yayıncı Jon Gaunt’un da katıldığı yayının kaydını internet sitesine yükledi. Ancak hiç beklenmedik bir şey oldu. İzleyenler ekranın üst kısmında White’ın cep telefonuna gelen ‘özel’ bir mesajla karşılaştı. White, hükümetin Covid-19 krizine nasıl yanıt verdiği ve aşı takvimi hakkındaki görüşlerini dile getirirken mesaj ekranda belirdi.

‘Suzie Sub’ adlı kullanıcıdan gelen mesajda şöyle denmişti: “Dinlenirken beni zevk için kullanmayı düşün. Beni dizlerinin üzerinde ne söylersen yaparken…”

Bunu görenler sosyal medyada paylaştı. White kısa süre içinde internet sitesine erişimi engelledi ancak mesaj kısa sürede yayıldı ve çok sayıda ‘etkileşim’ aldı. Yayının kaydındaki ‘teknik hata’ halledildikten sonra mesajsız olarak yeniden yayına konuldu ve White’ın sitesi erişime açıldı.

White’ın sözcüsü, mesajın hackerlar tarafından yüklendiğini söylerken kendisiyle aynı yayına katılan Gaunt: “Aman tanrım biri WhatsApp’ını kapatmayı unutmuş! Bu çok komik” yazdı.

Bir başka Twitter kullancısı, “Bu videoyu sitesine koymuş ama izlememiş bile belli” ifadelerini kullanırken bir diğeri, “Suzie Sub’ın olup bitenle ilgili ne düşündüğünü öğrenmek isterdim” diye espri yaptı.