Warner Bros yeni Harry Potter filmi istiyor

Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, Britanyalı yazar J.K. Rowling’le anlaşabilirlerse yeni bir Harry Potter filmi çekmek istediklerini söyledi.

Fotoğraf: Warner Bros

Collider’ın haberine göre, dün bir konferans görüşmesi sırasında, Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, şirketin Superman ve Harry Potter gibi birçok seriyi devam ettirmek istediğini belirtti.

“Franchise’lara odaklanacağız” diyen Zaslav, “13 yıldır bir Süpermen filmimiz olmadı. 15 yıldır Harry Potter çekmedik. DC filmleri ve Harry Potter filmleri, son 25 yılda Warner Bros.’a çok fazla kazanç sağladı. J.K. ile Harry Potter’ın ilerleyişi üzerine bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Warner Bros Discovery’nin Hogwarts’a dönme arzusu şaşırtıcı değil. Potter serisi küresel bir fenomendi; on yıl boyunca neredeyse benzeri görülmemiş bir şekilde piyasaya sürülen sekiz film, toplam 7,7 milyar dolarlık (144 milyar TL) gişe hasılatı ve filmlerin çoğu için eleştirel beğeni topladı.

Şirket için en büyük sorun, Rowling’in peşini bırakmayan ‘toksik‘ etiketi gibi görünüyor. Yazar, sıklıkla transfobik olarak nitelendiriliyor.