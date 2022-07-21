‘Harry Potter’daki spor Quidditch’in adı değiştirildi

Ünlü roman serisinde genç büyücülerin oynadığı, daha sonra gerçek hayata taşınıp kulüpleri kurulan oyunun adını değiştirme kararının arkasında, trans karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen JK Rowling’le bağları koparma isteği olduğu iddia ediliyor.

Uluslararası Quidditch Birliği web sitesinden yaptığı duyuruda oyunun yeni adının Ouadball olacağını açıkladı.

İsim değişikliğinin iki nedeni var. İlki, Quidditch’in isim haklarının Warner Bros.’ta olması nedeniyle kaçan sponsorluk fırsatları. İkincisi, Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’in ‘trans karşıtı duruşu.’

Quadball eşitlikçi bir spor

Kurumun açıklama metninde, “Rowling, trans bireyleri, özellikle de trans kadınları hedef alan görüşleri giderek daha fazla paylaşıyor” dendi: “Bu yorumlar, birçok hayranını ve her ikisi de transları açıkça destekleyen (Harry Potter oyuncuları) Daniel Radcliffe ve Emma Watson’ı ve başka oyuncuları rahatsız etti. Quadball cinsiyet eşitliği konusunda dünyadaki en ilerici spor, takımların sahada aynı cinsiyetten en fazla dört oyuncu bulundurmasını şart koşuyor.”

Açıklamada quadball’un geleceğinin parlak olduğundan da söz edildi: “Quidditch’ten ilham alan spor, mütevazı başlangıçlar yapan diğer sporlar gibi büyümek istiyor. Tıpkı, bir oyuncak şirketinin tescilli markası olan Frisbee oyunundan doğan ve adını Ultimate olarak değiştiren spor gibi.”

İlk kez 2005’te oynandı

JK Rowling’in hayal ürünü quidditch’i gerçek hayatta ilk kez 2005, ABD’nin Vermont eyaletindeki Middlebury College’da iki öğrenci kampüste oynadı. Oyun ragbi ve dodgeball oyunlarının özelliklerini taşıyor. Oyun boyunca süpürgelerin üstünde duran oyuncular topu çemberden geçirmeye çalışıyor.

Eski adıyla quidditch yeni adıyla quadball 40’dan fazla ülkede oynanıyor.