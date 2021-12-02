Walt Disney’e kadın başkan

Walt Disney’in 98 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın başkan seçildi.

Fotoğraf: Walt Disney Company

1923’te bir animasyon stüdyosu olarak kurulan zamanla dünyanın eğlence ve medya alanlarındaki en büyük şirketlerinden biri haline gelen Disney’in 14 yıldır yönetim kurulu üyesi olan Susan Arnold, yıl sonunda şimdiki başkan Bob Iger’in koltuğuna oturacak. Iger, 2020’de, 15 yıl görev yaptıktan sonra şirketteki CEO’luk görevini bırakmıştı, bu yıl sonunda da tamamen ayrılacak.

Başkan seçildikten sonra bir açıklama yayımlayan Arnold şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni görevime başlarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmek ve CEO Bob Chapek’le yakın çalışmak istiyorum. O, şirketin bir asırlık kreatif mükemmellik mirasını ileri taşımayı hedefliyor.”

Daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olan Arnold, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.