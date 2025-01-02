Volkswagen’de sızıntı: 800 bin aracın konumu ifşa oldu

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yazılım sağlayıcısındaki güvenlik açığı 800 bin elektrikli aracın konum bilgilerinin internete sızmasına neden oldu.

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CNBC-e‘deki habere göre sızan bilgiler arasında araç sahiplerine ait isimler ve adresler de var.

Sızıntı, Avrupa’nın önde gelen hacker derneklerinden Chaos Computer Club ile Alman Der Spiegel dergisine yazılım şirketi Cariad’ın sistemindeki güvenlik açığını iletmesiyle ortaya çıktı.

Spiegel: 460 bin aracın konum bilgileri erişilebilir

İnceleme yapan Spiegel, verisi sızan 800 bin araçtan 460 bininin konum bilgilerinin internette erişilebilir olduğunu gördü.

Sızan veriler arasında şunlar da var:

Hamburg polis departmanının filosundaki 35 elektrikli otomobil

Politikacılar, iş dünyası liderlerinin sürücü bilgileri

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri’nin Ramstein Hava Üssü’ndeki sürücülerinin bilgileri

Cariad’sa güvenlik açığının ‘yanlış bir yapılandırma’ nedeniyle meydana geldiğini ve sorunun kısa sürede giderildiğini açıkladı.

Şirket ayrıca verilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.