Volkswagen manuel vitese veda ediyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu yıldan itibaren önemli modellerinde manuel şanzıman kullanmayı bırakıyor.

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Debriyaj pedalının tamamen kalktığı ilk model, 2023 yılında piyasaya gelecek 3’üncü nesil ‘Tiguan‘ olacak. Aynı yıl ‘Passat‘ta da şanzımanlar otomatiğe dönecek.

Diğer Volkswagen modelleri de manuel şanzımana zaman içinde tamamen veda edecek.

2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli kalmayacağı tahmin ediliyor.

Şirket otomatik vites kararıyla, manuel şanzıman teknolojisini geliştirme için yaptığı yatırımlardan tasarruf etmeyi planlıyor.