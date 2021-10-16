Viyana’da müzeler için OnlyFans hesabı: Eserler ‘tüm çıplaklığıyla’ sergileniyor

Viyana turizm kurulu müze ve galerilerdeki sanat eserlerini sansürleyen sosyal medya platformlarına karşılık çıplaklığa izin veren tek sosyal ağ OnlyFans’te hesap açtı.

Fotoğraflar: Youtube

Avusturya’nın başkenti sanatsal açıdan kendini özgürce ifade etmenin yolunu belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ sunan içerik üreticilerinin olduğu, yetişkinlere yönelik OnlyFans platformunda buldu.

Temmuzda Albertina Müzesi’nin yeni TikTok hesabı Japon fotoğrafçı Nobuyoshi Araki’nin belli belirsiz kadın memesinin göründüğü işlerini paylaştığı için önce askıya alındı sonra engellendi. Müze yeni bir hesap açmak zorunda kaldı.

Benzer bir olay 2019’da da yaşanmış, Instagram ressam Peter Raul Rubes’a ait bir tablonun çıplaklık yasağını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Facebook ise Doğal Tarih Müzesi’nin 25 bin yıllık ‘ Willendorf Venüsü’ figürinini ‘pornografik‘ bulmuş ve fotoğrafını platformdan kaldırmıştı.

Sansür örneklerini çoğaltmak mümkün… Şimdi bu işler sansür tehdidi olmaksızın Viyana’nın OnlyFans hesabında ‘tüm çıplaklığıyla‘ sergileniyor

Viyana turizm kurulu sözcüsü Helena Hartlauer, şehrin ve kültür kurumlarının tanıtım içeriklerinde nü sanat eserlerini kullanmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bunlar olmadan da yapabiliriz ancak bu sanat eserleri Viyana için çok önemli. Schiele’nin 1910 tarihli otoportresini düşünün… En ikonik sanat eserlerinden biri. Sosyal medya kadar güçlü bir iletişim aracında kullanılamaması haksızlık ve sinir bozucu. Bu yüzden sonunda bunları göstermenin bir yolu olarak OnlyFans aklımıza geldi.”