Virgin Atlantic uçuş ekiplerini serbest bıraktı: Üniformalarını ‘cinsiyetten bağımsız’ seçecekler

Merkezi Britanya’daki havayolu şirketi Virgin Atlantic, çalışanlarına ‘cinsiyet gözetmeden‘, ‘cinsiyetleri ne olursa olsun’ istedikleri üniformaları giyebileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Virgin Atlantic

Şirketin açıklamasında, kabin ekibi, pilot ve yer hizmetlerinde çalışan herkesin kendisini en rahat hissettiği üniformayı seçebileceği vurgulandı.

Britanyalı moda tasarımcısı Vivienne Westwood’un imzasını taşıyan üniformaları giyerken ‘cinsiyetleri, cinsel kimlikleri ve cinsiyet kimliğini dışa yansıtma şekli nasıl olursa olsun’ kısıtlama olmadan, istedikleri şekilde seçim yapabilecekleri belirtildi.

Bu, ‘erkek’ ve ‘kadın’ için ayrı ayrı tasarlanan üniformalar arasından seçim yapan personelin ‘kendilerine uygun cinsiyet düşünülerek tasarlananı’ seçmek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Uygulamanın kapsayıcılık ve işyerindeki farklılıkları gözetmek açısından yararlı olacağını düşünen şirket yönetimi, personelin kendilerine istedikleri şekilde hitap edilmesinin önünü açacak yaka kartları da hazırlayacaklarını duyurdu.

Virgin Atlantic’in iletişim sorumlusu Juha Järvinen şunları söyledi: ”Çalışanlarımızın kimliklerini kucaklamalarını mümkün kılmak bizim için önemli. Gerçek kimlikleriyle çalışmaları da. Bu nedenle kendilerine en uygun üniformaları seçmelerini istedik.”

Mayıs ayında kabin memurlarının vücutlarının görünen yerlerine dövme yaptırmalarına izin veren şirket, ülkede ilk, dünyada da ilklerden biri olmuştu.