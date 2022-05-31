Virgin Atlantic’ten kabin memurlarına ‘dövme’ izni

Britanyalı havayolu şirketi Virgin Atlantic, kabin memurlarının vücutlarının görünen yerlerine dövme yaptırmalarına izin vererek ülkede ilk, dünyada da ilklerden biri oldu.

Terry Nunn ve Josie Hopkins. Fotoğraf: Virgin Atlantic

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Britanyalı milyarder Richard Branson’un sahibi olduğu şirkette şimdiye kadar ‘görünebilir dövme’ yasaktı. Ancak sözcüleri, bireysel özgürlüklere gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kısıtlamaları esneteceklerini söyledi.

Sözcü şöyle konuştu: ”Virgin Atlantic olarak herkesin kendisini olduğu gibi hissetmesine ve öyle çalışmasına olanak sağlamak istiyoruz. Çoğu kişi dövmeleri kendilerini ifade etmek bireysel tercihlerini anlatmak için kullanıyor. Bu nedenle yolcularımızla birebir muhatap olan çalışanlarımızın bundan mahrum kalmasını istemiyoruz.”

Çalışanların yüzüne ve boynuna dövme yaptırmasınaysa şimdilik izin yok. Küfür içeren, şiddet ve uyuşturucuya, içkiye gönderme yapan dövmeler de yasak.

Yeni işe alınan 12 Haziran’da ilk uçuşunu yapacak olan kabin memuru Josie Hopkins, ”Geçmişte başka bir havayolu şirketinde ve başka işlerde çalıştım. Vücudumda dövme olan bölgeleri kapatmak zorundaydım. Kollarımda olduğu için uzun kollu gömlek giyiyordum. Şimdi kendim gibi olmama izin verildiği için çok mutluyum” dedi.

Bir yıldır şirkette çalışan Terry Nunn’ın kollarında Britanya’nın başkenti Londra’nın simgelerini içeren dövmeler var. Nunn, ”Londra’ya ilk kez gelen yolculara hizmet ederken onlara gezilecek yerleri, yemek yenecek yerleri anlatıyordum. Şimdi dövmelerimi de gösterebileceğim” ifadelerini kullandı.

Şirketin dünyadaki ilk büyük küresel havayollarından biri oldu. Dünyadaki diğer havayolu şirketlerinde dövme başta olmak üzere kabin memurlarına yönelik kısıtlamalar sürüyor.