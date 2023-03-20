Vicdani retçilerden Meclis’e vekil gönderme kampanyası: Seçilme hakkımız engellenmez

Zorunlu askerliği kabul etmeyen ve bu gerekçeyle seçilme hakları engellenen vicdani retçiler, Meclis’e vekil göndermek için imza kampanyası başlattı.

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Vicdani Ret Derneği’nin (VR-DER) başlattığı kampanyada, ‘seçilme haklarının engellenmesinin, hem anayasaya hem de Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu’ vurgulandı.

Bu uygulamayla birlikte vicdani retçilerle birlikte askerlik yapmayan yüz binlerce insanın da seçilme haklarının ellerinden alındığının belirtildiği açıklamada, şunlar yazıldı:

“Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için aşağıda isimleri olan biz vicdani retçiler, her zaman vicdani retçilerle yan yana durmuş HDP/Yeşil ve Sol Parti listelerinde vicdani retçileri de aday olarak görmek istiyoruz. Bütün vicdani retçilerin ve de duyarlı kişilerin isimlerini altına koyup paylaşarak bu çalışmaya katkı sunması bizleri ve de talebimizi güçlendirecektir.”