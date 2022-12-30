Vergi ve harçlar yüzde 123 zamlandı

Gelecek yıl çeşitli hizmetlerde uygulanacak vergi ve harçlar yüzde 122,93 zamlandı.

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Değişiklikler Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre, yeni yılda altı aya kadar pasaportlar için harç tutarı 689,70 lira, bir yıl süreli olanlar için 1008,30 lira, iki yıl süreli olanlar için 1646,10 lira, üç yıl süreliler için 2 bin 338,50 lira ve üç yıldan fazla süreli olanlar için 3 bin 295,50 lira olacak.

2022’de altı aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, bir yıl süreli olanlar için 452,30 lira, iki yıl süreli olanlar için 738,40 lira, üç yıl süreliler için 1049 lira ve üç yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 liraydı.

Sürücü belgesi

2023’te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ne göre Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ‘1 ABD Doları=18,77 TL’ olarak yeniden belirlendi.

Damga ve emlak vergisi

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 10 milyon 732 bin 371,80 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 294,90 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 393,90 lira, katma değer vergisi beyannamesinde 194,60 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93) yüzde 61,465 oranında artırılarak hesaplanacak.

Telefon harcı

2023’te Özel İletişim Vergisi’nde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkacak.

Trafik cezaları

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezasıysa 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 952 lira ceza ödeyecek.

Sınırı yüzde 30 ila 50 aşanlara 1980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 lira ceza kesilecek.

İçkili araç kullanma

İçkili araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.