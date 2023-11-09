Vergi uzmanı Bingöl: Bir paketteki 20 dal sigaranın 16’sı vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bir paket sigaradaki vergi oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu söyledi.

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Bingöl, 50 liraya satılan bir sigara paketindeki dört dalın vatandaşın, 16 dalın da devletin olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bingöl, şöyle dedi: “Bugün 50 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık yüzde 80 civarındadır. 50 liralık bir paket sigaranın ortalama 40 lirası vergidir. Geri kalan 10 TL ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir.”