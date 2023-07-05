İçki ve sigarada vergi artışları geldi: Zamlar kapıda

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarını yüzde 14,82 artırmasıyla 1 litre rakıdan alınan vergi 449 liraya açıktı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan değiştirme yetkisini kullanmadığı için, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV, geriye dönük üretici fiyatları enflasyonu oranında (yüzde 14,82) artırıldı.

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre bu artışla birlikte 1 litre saf alkolün asgari vergisi 796,7780 liradan, 845,9684 liraya çıktı. Buna göre, yüzde 45 alkol oranına sahip 1 litre rakıda ÖTV 380,6857 liraya çıktı. Bu tutara 68,5185 liraya karşılık gelen yüzde 18’lik KDV’nin eklenmesiyle birlikte 1 litrelik rakının vergi tutarı 449,2042 liraya yükselmiş oldu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’se 2010’da 1 litre saf alkolden alınan ÖTV’nin 51 lira 48 kuruş olduğunu hatırlatarak 12 yıllık artışın yüzde 1543 olduğunu söyledi.

2010 yılında bir litre alkolde 51 lira 48 kuruş olan ÖTV, bugün 845 lira 96 kuruş olmuştur!

12 yıllık artış oranı %1543’tür.

2006 yılında tahsil edilen her 100 liralık ÖTV'nin 5 lirası alkol ürünlerinden toplanırken, bu rakam 2022 yılında yaklaşık 11 liraya ulaşmıştır. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 5, 2023

Buna göre bir paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı da 22,2280 lira oldu.